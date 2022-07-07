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Çanakkale Ticaret Borsası

07.07.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında kanolanın kilogramı ortalama 12,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüKanolaKg12,80HTSArpa (yemlik)Kg6,13HTSBuğday (yemlik)Kg6,42HTSZeytinyağı (ham)Kg45,25HTSZeytinyağı (sızma)Kg57,00HTSKuru soğanKg2,24MTSPatatesKg2,49MTSİnek sütüLitre7,43MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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