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Çanakkale Ticaret Borsası

08.07.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,00HTSÇeltik (kavuz)Kg0,56HTSPirinç (luna)Kg9,27HTSPirinç (kırık)Kg4,00HTSBuğday (aşurelik)Kg2,53HTSYumurtaAdet0,57HTSİnek sütüLitre7,23MTSKoyun sütüLitre9,04MTSKeçi sütüLitre7,53MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale bülten

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