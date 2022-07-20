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Çanakkale Ticaret Borsası

20.07.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,17HTSKanolaKg12,59HTSZeytinKg12,80MTSBuğday (kırmızı)Kg6,98MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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