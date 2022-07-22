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Çanakkale Ticaret Borsası

22.07.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 11,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüPirinç (luna)Kg11,28HTSPirinç (osmancık)Kg20,00HTSPirinç (kameo)Kg24,50HTSArpa (yemlik)Kg6,01HTSBuğday (ekmeklik)Kg6,80HTSBuğday (aşurelik)Kg7,61HTSBuğday yarmasıKg12,33HTSZeytinyağı (sızma)Kg54,94MTSİnek sütüLitre7,31MTSKoyun sütüLitre10,00MTSKeçi sütüLitre8,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale bülten

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