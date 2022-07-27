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Çanakkale Ticaret Borsası

27.07.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında kanolanın kilogramı ortalama 13,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüKanolaKg13,25HTSİnek sütüLitre7,31MTSKoyun sütüLitre11,10MTSKeçi sütüLitre6,96MTSKayısıKg7,36MTSŞeftaliKg10,00MTSKarpuzKg2,12MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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