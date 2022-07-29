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Çanakkale Ticaret Borsası

29.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,32HTSBaldo pirinçKg23,37HTSBuğday (kırmızı)Kg6,22HTSZeytinyağı (yemeklik)Kg45,37MTSİnek sütüLitre5,88MTSKoyun sütüLitre9,87MTSKeçi sütüLitre8,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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