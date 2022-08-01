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Çanakkale Ticaret Borsası

01.08.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,34HTSBaldo pirinçKg23,37HTSKırık pirinçKg12,50HTSKanolaKg13,25HTSBuğday (kırmızı)Kg6,40HTSZeytinyağı (yemeklik)Kg45,37MTSİnek sütüLitre7,24MTSKoyun sütüLitre9,67MTSKeçi sütüLitre7,63MTSKuru soğanKg1,25MTSPatatesKg2,15MTSKarpuzKg0,70MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale bülten

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