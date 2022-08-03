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Çanakkale Ticaret Borsası

03.08.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,32HTSBuğday (yemlik)Kg6,90HTSBuğday (cumhuriyet)Kg9,00HTSZeytinyağı (yemeklik)Kg45,22MTSBaklaKg9,00MTSKayısıKg11,50MTSKirazKg12,50MTSVişneKg11,50MTSErikKg11,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale bülten

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