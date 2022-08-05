Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında cumhuriyet buğdayın kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüBuğday (cumhuriyet)Kg8,70HTSSamanKg1,00HTSZeytinyağı (ham)Kg44,67HTSZeytinyağı (sızma)Kg55,65HTSBuğday (yemlik)Kg6,86MTSİnek sütüLitre7,41MTSKoyun sütüLitre10,00MTSKeçi sütüLitre8,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz