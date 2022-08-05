YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası

05.08.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında cumhuriyet buğdayın kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüBuğday (cumhuriyet)Kg8,70HTSSamanKg1,00HTSZeytinyağı (ham)Kg44,67HTSZeytinyağı (sızma)Kg55,65HTSBuğday (yemlik)Kg6,86MTSİnek sütüLitre7,41MTSKoyun sütüLitre10,00MTSKeçi sütüLitre8,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale açıklarında geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldıÇanakkale açıklarında geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "KPSS geçerlilik süresi" açıklaması:Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "KPSS geçerlilik süresi" açıklaması:
Yediiklim Yayınevi sahibi Çelik, 2022-KPSS lisans oturumuyla ilgili iddiaları değerlendirdiYediiklim Yayınevi sahibi Çelik, 2022-KPSS lisans oturumuyla ilgili iddiaları değerlendirdi
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale bülten

Çanakkale Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:29
Sabah
06:09
Öğle
13:25
İkindi
17:17
Akşam
20:32
Yatsı
22:05
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çevredekilere aldırmadılar! Sokakta eğilip cinsel organını...

Çevredekilere aldırmadılar! Sokakta eğilip cinsel organını...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Olacakların sonucunu şimdiden düşünmeye başlayın

Olacakların sonucunu şimdiden düşünmeye başlayın

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.