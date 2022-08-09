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Çanakkale Ticaret Borsası

09.08.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında Luna pirincin kilogramı ortalama 17,79 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüPirinç (Luna)Kg17,79HTSPirinç (Osmancık)Kg23,27HTSPirinç (Baldo)Kg22,91HTSBuğday (Cumhuriyet)Kg6,97HTSArpa (yemlik)Kg0,70MTSİnek sütüLitre7,43MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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