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Çanakkale Ticaret Borsası

11.08.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 7,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüBuğday (yemlik)Kg7,11HTSBarbunyaKg39,00HTSYumurtaAdet1,80HTSZeytin (yeşil)Kg40,00HTSPul biberKg50,00HTSKekikKg45,00HTSKuru naneKg75,00HTSKuzu göbeği mantarıKg65,69MTSSüzme balKg32,51MTSKanolaKg​​​​​​​12,22MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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