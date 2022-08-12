Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında koçanlı mısırın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüMısır (koçanlı)Kg6,00MTSBuğday (ekmeklik)Kg6,45MTSİnek sütüLitre7,20MTSBiberKg4,00MTSFasulyeKg10,79MTSÇilekKg15,00MTSKirazKg14,00MTSVişneKg14,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış



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