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Çanakkale Ticaret Borsası

16.08.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,32HTSPirinç (luna)Kg18,50HTSPirinç (Osmancık)Kg24,00HTSPirinç (baldo)Kg23,75HTSBuğday (aşurelik)Kg11,86HTSBuğday kepeğiKg2,30HTSZeytinyağı (yemeklik)Kg54,00MTSZeytinyağı (sızma)Kg57,00MTSÇilekKg13,90MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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