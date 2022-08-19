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Çanakkale Ticaret Borsası

19.08.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,36MTSArpa (kırmızı 1. derece)Kg6,73MTSArpa (kırmızı 2. derece)Kg6,18MTSZeytinyağı (sızma)Kg62,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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