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Çanakkale Ticaret Borsası

24.08.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 17,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüPirinç (Luna)Kg17,12HTSBuğday yarmasıKg9,33HTSŞeftaliKg6,55MTSİnek sütüLitre7,40MTSKoyun sütüLitre10,00MTSKeçi sütüLitre8,00MTSZeytinyağı (sızma)Kg55,00MTSZeytinyağı (ham)Kg45,00MTSSamanKg1,72MTSYoncaKg4,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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