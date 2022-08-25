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Çanakkale Ticaret Borsası

25.08.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,26HTSİnek sütüLitre7,40MTSKoyun sütüLitre9,90MTSKeçi sütüLitre4,00MTSZeytinyağı (sızma)Kg64,80MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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