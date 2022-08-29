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Çanakkale Ticaret Borsası

29.08.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,32HTSBuğday (yemlik)Kg6,63MTSZeytinyağı (ham)Kg47,24MTSZeytinyağı (sızma)Kg53,00MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg50,00MTSİnek sütüLitre7,25MTSKoyun sütüLitre10,07MTSKeçi sütüLitre8,00MTSZeytinKg25,00MTSBiberKg10,00MTSÇilekKg14,32MTSKavunKg4,42MTSKarpuzKg2,42MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale borsa bülten

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