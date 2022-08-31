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Çanakkale Ticaret Borsası

31.08.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,10HTSBuğday (yemlik)Kg6,31HTSZeytinyağı (ham)Kg34,94MTSZeytinyağı (sızma)Kg47,72MTSSamanKg1,72MTSİnek sütüLitre7,40MTSKoyun sütüLitre10,00MTSKeçi sütüLitre8,00MTSŞeftaliKg6,65MTSYoncaKg4,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale borsa bülten

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