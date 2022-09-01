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Çanakkale Ticaret Borsası

01.09.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda beyaz peynirin kilogramı ortalama 98,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüBeyaz peynirKg98,47HTSArpa (yemlik)Kg5,69MTSBuğday (yemlik)Kg6,00MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg52,00MTSİnek sütüLitre7,34MTSKoyun sütüLitre9,99MTSKeçi sütüLitre7,99MTSKuru soğanKg3,40MTSPatatesKg3,64MTSZeytin (yağlık)Kg20,00MTSKabakKg10,00MTSDomatesKg7,68MTSSalatalıkKg5,62MTSBiberKg10,10MTSÇilekKg20,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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