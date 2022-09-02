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Çanakkale Ticaret Borsası

02.09.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında cumhuriyet cinsi buğdayın kilogramı ortalama 8,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüBuğday (cumhuriyet)Kg8,70HTSZeytinyağı (sızma)Kg59,25MTSİnek sütüLitre7,90MTSKoyun sütüLitre10,00MTSKeçi sütüLitre8,00MTSKuru börülceKg20,99MTSSüzme balKg52,09MTSAyçiçeği (yağlık)Kg12,77MTSKabakKg5,00MTSDomatesKg8,28MTSSarımsakKg4,00MTSPatlıcanKg6,38MTSSalatalıkKg5,47MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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