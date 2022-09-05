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Çanakkale Ticaret Borsası

05.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,94 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlikKg5,94HTSPirinç (baldo)Kg26,00HTSBuğday (kırmızı)Kg6,94HTSZeytinyağı (ham)Kg38,77MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg35,00MTSZeytinyağı (sızma)Kg64,95MTSİnek sütüLitre7,38MTSKeçi sütüLitre7,50MTSÇilekKg13,71MTSAyçiçeği (yağlık)Kg11,50MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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