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Çanakkale Ticaret Borsası

06.09.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,13HTSBuğday (yemlik)Kg6,50MTSZeytinKg26,00MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg56,64MTSZeytinyağı (sızma)Kg55,00MTSKanolaKg11,80MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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