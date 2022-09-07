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Çanakkale Ticaret Borsası

07.09.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg5,93HTSBuğday (kırmızı)Kg4,47HTSYumurtaAdet1,88MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg50,00MTSZeytinyağı (sızma)Kg64,55MTSİnek sütüLitre7,33MTSKoyun sütüLitre9,90MTSKeçi sütüLitre7,90MTSKuzugöbeği mantarıKg106,08MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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