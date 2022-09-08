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Çanakkale Ticaret Borsası

08.09.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüPirinç (luna)Kg18,50HTSPirinç (baldo)Kg23,50HTSYulafKg8,00MTSBuğday (kırmızı)Kg6,55MTSZeytinyağı (ham)Kg39,45MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg47,63MTSZeytinyağı (sızma)Kg55,86MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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