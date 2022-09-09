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Çanakkale Ticaret Borsası

09.09.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüAyçiçeği (yağlık)Kg​​​​​​​12,00HTSZeytinyağı (ham)Kg39,80MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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