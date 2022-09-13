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Çanakkale Ticaret Borsası

13.09.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüPirinç (luna)Kg18,54HTSPirinç (baldo)Kg24,00HTSPirinç (cameo)Kg24,50HTSBuğday (aşurelik)Kg12,89HTSBuğday (kırmızı)Kg6,00MTSZeytinyağı (ham)Kg46,82MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg50,00MTSZeytinyağı (sızma)Kg58,72MTSDomatesKg2,35MTSİnek sütüLitre5,63MTSKoyun sütüLitre8,04MTSKeçi sütüLitre7,16MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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