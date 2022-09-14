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Çanakkale Ticaret Borsası

14.09.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 12,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüAyçiçeği (yağlık)Kg12,11MTSZeytinyağı (ham)Kg44,00MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg54,00MTSİnek sütüLitre7,50MTSKoyun sütüLitre10,00MTSKeçi sütüLitre8,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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