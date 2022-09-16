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Çanakkale Ticaret Borsası

16.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüPirinç (orta tane)Kg27,00HTSBuğday (un tipi)Kg14,00HTSKuru fasulye (dermason)Kg29,50HTSMercimek (yeşil)Kg27,00HTSNohutKg27,00HTSZeytinyağı (ham)Kg45,15MTSZeytinyağı (sızma)Kg54,19MTSAyçiçeği (yağlık)Kg12,63MTSYumurtaAdet1,95MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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