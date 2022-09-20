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Çanakkale Ticaret Borsası

20.09.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüPirinç (orta tane)Kg25,00HTSBuğday (yarı sert ekmeklik)Kg6,00HTSKuru fasulye (dermason)Kg35,00HTSMercimek (yeşil)Kg28,00HTSNohut (kalburaltı)Kg26,00HTSZeytinyağı (ham)Kg53,30MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg55,30MTSZeytinyağı (sızma)Kg52,14MTSAyçiçeği (yağlık)Kg10,85MTSPatatesKg1,26MTSSoğanKg1,09MTSZeytinKg40,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale bülten

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