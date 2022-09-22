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Çanakkale Ticaret Borsası

22.09.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda kırmızı sert buğdayın kilogramı ortalama 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüBuğday (kırmızı sert)Kg7,00HTSYoncaKg4,00MTSZeytinKg40,00MTSPatatesKg3,04MTSSoğanKg2,93MTSZeytinyağı (ham)Kg44,15MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg54,00MTSZeytinyağı (sızma)Kg51,10MTSDomatesKg4,14MTSSalatalıkKg12,00MTSBiberKg20,00MTSŞeftaliKg3,75MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale borsa bülten

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