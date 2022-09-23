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Çanakkale Ticaret Borsası

23.09.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,30HTSİnek sütüLitre7,34MTSKoyun sütüLitre8,85MTSKeçi sütüLitre5,99MTSZeytinyağı (ham)Kg45,21MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg54,00MTSZeytinyağı (sızma)Kg67,16MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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