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Çanakkale Ticaret Borsası

27.09.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda luna pirincin kilogramı ortalama 18,04 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüPirinç (luna)Kg18,04HTSPirinç (Osmancık)Kg19,50HTSPirinç (baldo)Kg24,50HTSPirinç (cameo)Kg11,88HTSBuğday (yemlik kırmızı)Kg6,00HTSBuğday (kırık)Kg2,50HTSPirinç kepeğiKg4,76HTSZeytinyağı (ham)Kg42,82MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg58,48MTSZeytinyağı (sızma)Kg58,00MTSAyçiçeği (yağlık)Kg11,00MTSZeytinKg27,00MTSİnek sütüLitre7,43MTSKoyun sütüLitre10,08MTSKeçi sütüLitre8,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale bülten

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