YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası

28.09.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,20HTSPirinç (luna)Kg18,50HTSPirinç (Osmancık)Kg21,18HTSPirinç (baldo)Kg24,15HTSPirinç (kırık)Kg6,97HTSBuğday (sert)Kg5,62HTSBuğday (aşurelik)Kg11,00HTSZeytinKg26,00MTSZeytinyağı (ham)Kg49,90MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg26,00MTSZeytinyağı (sızma)Kg64,90MTSAyçiçeği (yağlık)Kg12,00MTSİnek sütüLitre7,41MTSKoyun sütüLitre10,05MTSKeçi sütüLitre8,02MTSSoğanKg2,61MTSPatatesKg3,95MTSDomatesKg2,75MTSArmutKg17,36MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi Tören Alanı'ndaki "Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi" restore ediliyorÇanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi Tören Alanı'ndaki "Vatan ve Milli Mücadele Anıt Rölyefi" restore ediliyor
Batı Karadenizli balıkçılar limana bol palamutla döndüBatı Karadenizli balıkçılar limana bol palamutla döndü
Antalya'da bir kişi otomobilinde öldürülmüş halde bulunduAntalya'da bir kişi otomobilinde öldürülmüş halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Çanakkale borsa bülten

Çanakkale Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
13:10
İkindi
16:31
Akşam
19:10
Yatsı
20:28
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Gören herkes bayılıyor! TikTok'ta viral olan teknoloji harikası eşsiz ürünler

Gören herkes bayılıyor! TikTok'ta viral olan teknoloji harikası eşsiz ürünler

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Televizyon karşısında ölümcül hata!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.