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Çanakkale Ticaret Borsası

30.09.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında sert kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüBuğday (sert kırmızı)Kg6,00HTSAyçiçeği (yağlık)Kg11,20HTSZeytinyağı (ham)Kg54,66MTSZeytinyağı (sızma)Kg65,85MTSİnek sütüLitre7,35MTSKoyun sütüLitre10,00MTSKeçi sütüLitre8,00MTSKültür mantarıKg87,73MTSAyvaKg5,00MTSDomatesKg5,00MTSÇilekKg20,00MTSKarpuzKg10,00MTSKavunKg15,00MTSBal kabağıKg7,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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