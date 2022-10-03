Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 11,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüAyçiçeği (yağlık)Kg11,20HTSYumurtaTane1,97HTSBuğdayKg5,50MTSÇeltikKg11,88MTSDomatesKg2,49MTSBiberKg3,44MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı



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