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Çanakkale Ticaret Borsası

04.10.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 18,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüPirinç (luna)Kg18,32HTSPirinç (Osmancık)Kg23,00HTSPirinç (baldo)Kg23,00HTSPirinç (cameo)Kg11,88HTSDomatesKg3,11HTSBiber (kırmızı)Kg3,54HTSArpa (yemlik)Kg6,22MTSMısır (silajlık)Kg0,77MTSBuğdayKg7,80MTSAyçiçeği (yağlık)Kg11,32MTSİnek sütüLitre7,40MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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