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Çanakkale Ticaret Borsası

05.10.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 4,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüBuğday (kırmızı)Kg4,46HTSAyçiçeği (yağlık)Kg11,63HTSZeytinyağı (ham)Kg54,24HTSZeytinyağı (sızma)Kg64,29HTSYumurtaAdet1,57HTSSamanKg1,30MTSKuzu göbeği mantarıKg61,33MTSİnek sütüLitre7,50MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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