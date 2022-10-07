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Çanakkale Ticaret Borsası

07.10.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg5,80HTSBuğdayKg6,30HTSAyçiçeği (yağlık)Kg12,58HTSYumurtaAdet1,88HTSİnek sütüLitre7,39MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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