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Çanakkale Ticaret Borsası

14.10.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,30HTSAyçiçeği (yağlık)Kg12,00HTSYumurtaTane1,90HTSBuğday (kırmızı)Kg6,98MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale borsa bülten

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