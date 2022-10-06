Çanakkale'de 139 bin 800 makaron ve 112 kilogram tütün ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler İ.T, E.Ö. ve M.Ş'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 139 bin 800 makaron ile 112 kilogram kıyılmış tütün, sigara doldurma makineleri ve çeşitli güçlerde kompresörler ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ö. ve M.Ş, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken firari şüpheli İ.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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