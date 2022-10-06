YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale'de 139 bin 800 makaron ve 112 kilogram tütün ele geçirildi

Çanakkale'de 139 bin 800 makaron ve 112 kilogram tütün ele geçirildi

06.10.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de 139 bin 800 makaron ve 112 kilogram tütün ele geçirildi

Çanakkale'de 139 bin 800 makaron ve 112 kilogram tütün ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler İ.T, E.Ö. ve M.Ş'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 139 bin 800 makaron ile 112 kilogram kıyılmış tütün, sigara doldurma makineleri ve çeşitli güçlerde kompresörler ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö. ve M.Ş, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken firari şüpheli İ.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale'de 139 bin 800 makaron ve 112 kilogram tütün ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale'de 91 bin 600 makaron ile 128 kilogram tütün ele geçirildiÇanakkale'de 91 bin 600 makaron ile 128 kilogram tütün ele geçirildi
Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldüSivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü
Edirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildiEdirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildi
Anahtar Kelimeler:
polis Çanakkale kaçakçılık emniyet operasyon

Çanakkale Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:08
Öğle
13:08
İkindi
16:21
Akşam
18:57
Yatsı
20:15
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.