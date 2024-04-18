YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale’de 2 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasında 1 gözaltı

Çanakkale’de 2 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasında 1 gözaltı

İHA İHA
18.04.2024 10:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde tarlada hayır çeşmesi için su kanalı açıldığı sırada 2 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale’de 2 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasında 1 gözaltı

Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde dün su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana gelmiş ve 3 kişi toprak altında kalmıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık personeli, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilmişti. Ekipler tarafından toprak altından çıkarılan kepçede çalışan Refik Bilgiç kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, yarı beline kadar gömülü olduğu toprak altından kurtarılan Tahir Ödemiş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cansız bedenine ulaşılan Sefer Arslan’ın cenazesi de Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda kepçe operatörlerinden H.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da iki üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandıErzurum'da iki üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Sınavlar öncesi açık hava sinema etkinliği düzenlendiSınavlar öncesi açık hava sinema etkinliği düzenlendi
Malatya il müftüsü sarık ve cübbe giyme töreni ile görevine başladıMalatya il müftüsü sarık ve cübbe giyme töreni ile görevine başladı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 18 Nisan Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:25
Öğle
13:19
İkindi
17:03
Akşam
20:03
Yatsı
21:28
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.