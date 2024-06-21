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Çanakkale'de 21 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

AA AA
21.06.2024 14:06
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Çanakkale'de polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları kapsamında Çanakkale'de bir tekneye baskın yapıldı.

Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, tekneye el konuldu.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen zanlılar E.P. ve Y.B. ise gözaltına alındı. Y.B'nin üzerinde 3 bin 500 dolar ve 16 bin 800 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, bu kişilerle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden S.S. ve H.T. savcılık sorgularının ardından salıverildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan E.K. tutuklandı, C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
polis Çanakkale sahil güvenlik

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