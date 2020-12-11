Çanakkale'de 250 metrelik bakır kabloyu çalan şüpheliler yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de telefon direkleri arasındaki 250 metrelik bakır kabloyu çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Mareşal Fevzi Çakmak köyünde bir firmaya ait telefon direkleri arasındaki bakır kablo kesilerek çalındı.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, kabloyu çaldıkları gerekçesiyle Y.C. ve M.K. gözaltına alındı.

Hırsızlıkta kullanıldığı tespit edilen araçta yapılan aramada, 3 tel kesme makası, 1 balyoz, 1 çekiç, 3 çift inşaat eldiveni ve 18 bin 350 kilogram eritilmiş bakır kablo ele geçirildi.

