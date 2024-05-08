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Çanakkale’de 4 katlı apartmanda yangın paniği

İHA İHA
08.05.2024 11:34
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Çanakkale’de 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Çanakkale’de 4 katlı apartmanda yangın paniği

Yangın Çanakkale Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bugün sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında henüz nedeni belli olmayan yangın çıktı. Daireden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına anında müdahalede bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. 4’üncü kattaki dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın, çevrede bulunan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.
Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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