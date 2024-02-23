Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Küçükkuyu beldesindeki Mıhlı Yol Kontrol Noktası ve Büyükhusun köyü Assos yolunda eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 34 ST 3534 ve 16 BET 586 plakalı araçlarda, Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 49 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla T.Ş, H.Ş. ve İ.D. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Muhafaza altına alınan 2 araç, yediemin otoparkına çekildi.