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Çanakkale'de 620 bin boş makaron ile 430 kilogram tütün ele geçirildi

19.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de 620 bin boş makaron ile 430 kilogram tütün ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 620 bin boş makaron, 430 kilogram kıyılmış tütün ile 49 bin dolu makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçuna yönelik çalışma kapsamında, Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, faturası ve irsaliyesi bulunmadığı tespit edilen 620 bin boş makaron ile 430 kilogram kıyılmış tütün ve 49 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kaçakçılık jandarma operasyon

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