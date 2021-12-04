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Çanakkale'de AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı

04.12.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı

Çanakkale'de AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat Akademisi Eğitim Programı" başladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Unutma ! Bu hikayenin kahramanı sensin" sloganıyla gerçekleştirilecek iki günlük eğitim programına eski Başbakan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti MKYK Üyesi Haluk İpek, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile çok sayıda konuşmacı katıldı.

Emrullah İşler, eğitim sonrası gazetecilere çalışma hakkında bilgi verdi.

Teşkilat Akademisi Eğitim Programını oldukça yararlı bulduklarını belirten İşler, bu sayede çeşitli illeri ziyaret edip partililerle de bir araya geldiklerini anlattı.

Türkiye'nin parlayan bir yıldız olduğunu ifade eden İşler, şöyle konuştu:

"2023 hedefleri artık kilit öneme haiz oldu. Biz 'durmak yok yola devam' sloganı çerçevesinde 2023 seçimlerinde ipi göğüslemek istiyoruz. Muhalefet de bunu engellemek için karalama kampanyasıyla yalan siyaseti ve propagandayla yoluna devam etmek istiyor. Biz, hakikati anlatmak durumundayız AK Parti olarak bugüne kadar yaptığımız icraatları zaten milletimiz biliyor.

Biz doğru olanı yapmaya çalışacağız, hakikati anlatacağız ve milletimizle kol kola yürüyerek inşallah 2023 hedeflerine 2053 hedeflerine hep birlikte koşacağız. Türkiye’nin önü açıktır, önündeki yol artık otobana dönmüştür. Türkiye'yi Allah'ın izniyle kimse durduramayacak. Tek ihtiyacımız olan birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmek ve aşkımızı heyecanımızı kaybetmemek."

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden programın, yarın yapılacak sunumlarla sona ereceği belirtildi.

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