Çanakkale'de bariyere çarpan araçtaki üniversiteli öldü, sürücü ağır yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kontrolden çıkıp bariyere çarpan araçtaki üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı.

Çan'dan Biga yönüne giden E.K. idaresindeki 06 AU 4187 plakalı otomobil, Kapanbelen köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyere çarptı, ardından karşı şeride geçti.

Kazada araçta bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Bayramiç Meslek Yüksekokulu öğrencisi Seher Işık hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Işık'ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.



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