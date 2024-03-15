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Çanakkale’de batan botta ölen kişilerin sayısı 20’ye yükseldi

İHA İHA
15.03.2024 14:13
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Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. 2’si bebek olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Çanakkale’de batan botta ölen kişilerin sayısı 20’ye yükseldi

Eceabat açıklarında kıyıdan 8 mil uzata düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Lastik bottaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Kıyı Emniyeti, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor. Kurtarma çalışmaları sürerken, lastik botun battığı bölgeden kıyıya kadar olan alanda Sahil Güvenlik ekipleri dron ile havadan arama yapıyor. Batan bottan denize düşen göçmenleri Kıyı Emniyeti 9 ve Kıyı Emniyeti 1 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait 5 dalgıç ise arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları ile mücadeledeki hava filosunun en önemli unsurlarından biri olan insanlı keşif uçağı “Otağ" da bölgede görüntü alıp tarama yapıyor.

Alabora olan botta hayatını kaybedenlerin sayısı 2’si bebek olmak üzere 20’ye yükseldi.

4 kişi de sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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