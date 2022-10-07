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Çanakkale'de bir evde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi

07.10.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de bir evde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi

Çanakkale'de bir evde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bir eve jandarmanın düzenlediği operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler, tarihi eser niteliğinde yüzük ve metal objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Yenice ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 sikke, tarihi eser niteliğinde 3 yüzük, muhtelif boylarda 8 metal obje ve dedektör cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Yenice jandarma operasyon

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